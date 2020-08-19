Bugün yayımlanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, gelecek dönem para politikasının seyri hakkında ipuçları içerebileceği beklentileriyle yatırımcıların odağında bulunuyor.
Dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin yanı sıra şirket bilançolarının etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığı New York borsasında, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü rekor seviyelerde tamamlarken, Dow Jones endeksi değer kaybetti.
Dow Jones endeksinin, yüzde 0,24 gerilediği günde, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.
Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde, dünkü Demokrat Parti Kurultayında, parti delegelerinin Joe Biden'ı resmen partinin başkan adayı olarak göstermesi sonrası siyasi gündemin daha da hareketlenmesinin beklendiğini bildirdi.
Cumhuriyetçi Partinin de gerçekleştireceği kongre sonrasında, Trump'ın başkan adaylığının 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB),Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyururken, Almanya'da açıklanan verilere göre, ülkede toplam istihdam, yılın ikinci çeyreğinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 1,4 azalışla 44 milyon 666 bin kişiye geriledi.
Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.
Bugün, Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.
Altının ons fiyatı ise dün 2.000 doların üzerini test etmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1.986 dolara geriledi.
Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.092,46 puandan tamamladı. Dün 7,3740'tan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3770 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, ayrıca ABD ile Çin arasındaki gerilme ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye,haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi
14.30 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi
17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları
21.30 ABD, Fed toplantı tutanakları
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