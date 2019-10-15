Asya borsaları ve Wall Street vadeli işlemleri, yatırımcıların bu haftaki AB zirvesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden

anlaşmalı olarak çıkabileceği umutlarıyla hafif yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.1, Güney Kore hisseleri yüzde 0.21 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.74 yükseldi. ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde yeterli ilerleme olmadığı algısı, daha fazla kazamını sınırladı.

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasında geçtiğimiz hafta ilk safhaya gelindiğinin açıklanması piyasayı rahatlatsa da, anlaşmanın detaylarının yetersizliği petrol fiyatlarındaki gerileme, Çin borsalarındaki düşüş ve güvenli liman yenin dolar karşısındaki kazanımlarıyla beraber iyimserliği sınırladı.

YEN 2.5 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Piyasalar bu hafta İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek görüşmesini takip ediyor. Görüşmelerin sonunda İngiltere'nin anlaşmasız şekilde birlikten çıkmaya doğru yönelip yönelmediği netleşecek. Dolar, yen karşısında iki buçuk ayın zirvesini test ettikten sonra düşüş kaydetti. Asya borsalarındaki işlemlerde, dolar yen karşısında 108.31'e geriledi.