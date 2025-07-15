Piyasa raporu (15 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

15 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü -1,28 düşerek 10.225,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10358.6100 puandan işlem görürken en düşük 10225.4800 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERTU,SODSN,MAKTK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,ATSYH,HATEK oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.540.826.426.00 TL), AKBNK (6.087.913.717.50 TL), YKBNK (6.045.154.751.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Temmuz 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 40,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 46,74 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (15 Temmuz 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,31 azalış ile 3.333,00 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,19 yükselişle 4.326,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.074,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.211,96 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,56 değer kaybederek 116.181,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,96 düşerek 2.994,81 dolardan işlem gördü.