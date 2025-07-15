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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (15 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (15 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (15 Temmuz 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,28 değer kaybederek 10.225,48 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,11 artış ile 40,23 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,19 ile 4.326,99 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (15 Temmuz 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        15 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü -1,28 düşerek 10.225,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10358.6100 puandan işlem görürken en düşük 10225.4800 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERTU,SODSN,MAKTK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SMRVA,ATSYH,HATEK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.540.826.426.00 TL), AKBNK (6.087.913.717.50 TL), YKBNK (6.045.154.751.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        291.00
        -0.68 %
        9.540.826.426
        A
        66.90
        -4.09 %
        6.087.913.718
        Y
        32.82
        -4.09 %
        6.045.154.752
        I
        14.56
        -2.87 %
        5.064.136.325
        A
        155.50
        0.97 %
        4.857.240.132
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        41.14
        10.00 %
        98.117.406
        S
        100.10
        10.00 %
        2.084.382
        M
        17.74
        9.98 %
        271.453.335
        I
        46.94
        9.98 %
        26.638.020
        B
        33.76
        9.97 %
        142.145.388
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        179.30
        -9.99 %
        179.746.157
        A
        51.25
        -9.93 %
        8.348.574
        H
        16.71
        -4.57 %
        48.824.161
        T
        26.20
        -4.52 %
        1.001.541.568
        S
        109.30
        -4.46 %
        47.771.962
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Temmuz 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 40,23 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 46,74 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,23
        0,11 %
        E
        EUR/TRY
        46,74
        -0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Temmuz 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,31 azalış ile 3.333,00 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde 0,19 yükselişle 4.326,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.074,63 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.211,96 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.333,00
        -0,31 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.326,99
        0,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.211,96
        0,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.074,63
        0,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,56 değer kaybederek 116.181,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,96 düşerek 2.994,81 dolardan işlem gördü.

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