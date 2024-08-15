Piyasa raporu (15 Ağustos 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

REKLAM advertisement1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde günü 9.982,98 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,55 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MERKO,KARSN,ALKLC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,DIRIT,IHYAY.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.748.332.699.25 TL), EREGL (5.595.638.993.58 TL), ISCTR (4.058.697.503.15 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ağustos 2024 Perşembe)