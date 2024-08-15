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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (15 Ağustos 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (15 Ağustos 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (15 Ağustos 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,07 yükselerek 33,63 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,36 değer kazanarak 2.654,71 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (15 Ağustos 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde günü 9.982,98 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,55 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MERKO,KARSN,ALKLC, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MTRYO,DIRIT,IHYAY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.748.332.699.25 TL), EREGL (5.595.638.993.58 TL), ISCTR (4.058.697.503.15 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        288.50
        -1.11 %
        9.748.332.699
        E
        49.86
        1.26 %
        5.595.638.994
        I
        13.30
        1.99 %
        4.058.697.503
        A
        58.35
        3.83 %
        3.437.527.900
        K
        24.12
        2.73 %
        2.999.243.982
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        11.66
        10.00 %
        69.912.359
        K
        16.84
        9.99 %
        912.077.156
        A
        26.86
        9.99 %
        330.301.548
        R
        13.67
        9.98 %
        28.722.228
        F
        15.33
        9.97 %
        88.516.540
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        13.14
        -10.00 %
        43.772.320
        D
        63.90
        -9.94 %
        24.349.564
        I
        4.82
        -9.91 %
        78.037.230
        O
        106.70
        -8.49 %
        1.252.261.134
        S
        340.00
        -6.79 %
        4.786.034
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ağustos 2024 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 33,63 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 37,02 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,63
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        37,02
        0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Ağustos 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,46 artış ile 2.459,20 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,36 yükselişle 2.654,71 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.340,45 olurken, Cumhuriyet altını ise 17.308,69 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.459,20
        0,46 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.654,71
        0,36 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        17.308,69
        0,36 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.340,45
        0,36 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,22 azalış ile 59.605,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,28 düşüş ile 2.667,51 doları buldu. Brent Petrol ise 81,16 dolar

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