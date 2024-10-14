Piyasa raporu (14 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (14 Ekim 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,99 değer kaybederek 8.699,19 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,26 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 ile 2.916,41 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde günü 8.699,19 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,99 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SKTAS,MTRYO,ALMAD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ARTMS,DURDO,YAYLA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.142.857.314.00 TL), ISCTR (5.279.273.666.27 TL), THYAO (5.184.761.691.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
48.28 ₺
|
-1.31 %
|
6.142.857.314
|
12.36 ₺
|
-0.80 %
|
5.279.273.666
|
257.75 ₺
|
-2.64 %
|
5.184.761.691
|
25.44 ₺
|
-0.93 %
|
3.564.936.198
|
53.90 ₺
|
-2.97 %
|
3.442.479.757
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.95 ₺
|
10.00 %
|
18.586.031
|
7.48 ₺
|
10.00 %
|
11.921.389
|
51.40 ₺
|
9.97 %
|
38.813.503
|
36.90 ₺
|
9.95 %
|
36.556.955
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
45.36 ₺
|
-10.00 %
|
63.684.644
|
15.23 ₺
|
-9.99 %
|
28.454.174
|
13.08 ₺
|
-9.98 %
|
214.124.988
|
34.16 ₺
|
-9.96 %
|
102.547.630
|
73.30 ₺
|
-9.95 %
|
154.947.272
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ekim 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,16 düşüş ile 37,42 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,26 ₺
|
-0,05 %
|
E
|
37,42 ₺
|
-0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim 2024 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,41 değer kaybederek 2.645,69 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,40 değer kaybederek 2.916,41 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.768,33 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.014,98 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.645,69 ₺
|
-0,41 %
|
2.916,41 ₺
|
-0,40 %
|
19.014,98 ₺
|
-0,40 %
|
4.768,33 ₺
|
-0,40 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 6,24 yükseliş ile 66.013,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,74 artış ile 2.630,84 dolar.Brent Petrol ise 77,61 dolar