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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (14 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (14 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (14 Ekim 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,99 değer kaybederek 8.699,19 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,26 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,40 ile 2.916,41 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (14 Ekim 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Ekim 2024 Pazartesi tarihinde günü 8.699,19 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,99 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SKTAS,MTRYO,ALMAD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ARTMS,DURDO,YAYLA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.142.857.314.00 TL), ISCTR (5.279.273.666.27 TL), THYAO (5.184.761.691.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        48.28
        -1.31 %
        6.142.857.314
        I
        12.36
        -0.80 %
        5.279.273.666
        T
        257.75
        -2.64 %
        5.184.761.691
        Y
        25.44
        -0.93 %
        3.564.936.198
        A
        53.90
        -2.97 %
        3.442.479.757
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.95
        10.00 %
        18.586.031
        M
        7.48
        10.00 %
        11.921.389
        M
        51.40
        9.97 %
        38.813.503
        E
        36.90
        9.95 %
        36.556.955
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        45.36
        -10.00 %
        63.684.644
        D
        15.23
        -9.99 %
        28.454.174
        Y
        13.08
        -9.98 %
        214.124.988
        O
        34.16
        -9.96 %
        102.547.630
        S
        73.30
        -9.95 %
        154.947.272
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ekim 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,16 düşüş ile 37,42 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,26
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        37,42
        -0,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim 2024 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,41 değer kaybederek 2.645,69 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,40 değer kaybederek 2.916,41 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.768,33 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.014,98 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.645,69
        -0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.916,41
        -0,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.014,98
        -0,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.768,33
        -0,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 6,24 yükseliş ile 66.013,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 7,74 artış ile 2.630,84 dolar.Brent Petrol ise 77,61 dolar

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