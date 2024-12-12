Piyasa raporu (12 Aralık 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (12 Aralık 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 10.058,63 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,87 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,26 değer kaybederek 3.007,80 liraya düştü.
12 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.058,63 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,00 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi QNBFK,KENT,PEKGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KRGYO,BOSSA,IPEKE.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.425.231.198.75 TL), YKBNK (6.295.776.929.82 TL), ISCTR (5.667.483.262.54 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
298.50 ₺
|
-0.91 %
|
6.425.231.199
|
30.48 ₺
|
-1.23 %
|
6.295.776.930
|
13.86 ₺
|
1.17 %
|
5.667.483.263
|
63.65 ₺
|
-0.39 %
|
5.544.814.053
|
26.32 ₺
|
1.00 %
|
4.422.190.985
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
52.25 ₺
|
10.00 %
|
1.868.084
|
1,045.00 ₺
|
10.00 %
|
6.739.205
|
1.54 ₺
|
10.00 %
|
790.962.248
|
88.60 ₺
|
9.99 %
|
13.633.194
|
15.31 ₺
|
9.99 %
|
63.580.715
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.00 ₺
|
-10.00 %
|
18.077.471
|
8.10 ₺
|
-10.00 %
|
23.223.186
|
53.00 ₺
|
-9.94 %
|
1.644.348.110
|
100.90 ₺
|
-9.59 %
|
769.359.908
|
150.60 ₺
|
-9.06 %
|
549.304.856
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Aralık 2024 Perşembe)
Dolar/TL yüzde -0,03 azalarak 34,87 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 36,67 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,87 ₺
|
-0,03 %
|
E
|
36,67 ₺
|
0,10 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Aralık 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 2.686,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,26 düşüş sonucu 3.007,80 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,26 düşerek 4.917,75 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.610,86.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.686,21 ₺
|
-1,18 %
|
3.007,80 ₺
|
-1,26 %
|
19.610,86 ₺
|
-1,26 %
|
4.917,75 ₺
|
-1,26 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,54 artış ile 101.231,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,26 yükseliş ile 3.974,74 doları buldu. Brent Petrol ise 72,64 dolar