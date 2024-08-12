Piyasa raporu (12 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde günü 9.828,56 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,80 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse USAK,CMENT,MTRYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ERSU,PSDTC,ULKER oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.397.996.531.00 TL), EREGL (5.060.525.708.34 TL), ISCTR (4.197.135.454.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ağustos 2024 Pazartesi)