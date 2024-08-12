Piyasa raporu (12 Ağustos 2024 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (12 Ağustos 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,80 değer kaybederek 9.828,56 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,19 yükselerek 33,56 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,32 ile 2.652,72 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde günü 9.828,56 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,80 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse USAK,CMENT,MTRYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ERSU,PSDTC,ULKER oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.397.996.531.00 TL), EREGL (5.060.525.708.34 TL), ISCTR (4.197.135.454.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
300.25 ₺
|
-0.50 %
|
8.397.996.531
|
49.32 ₺
|
-2.53 %
|
5.060.525.708
|
13.08 ₺
|
0.54 %
|
4.197.135.455
|
161.80 ₺
|
-0.92 %
|
3.284.771.910
|
230.70 ₺
|
-0.56 %
|
3.107.439.569
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.10 ₺
|
10.00 %
|
238.191.057
|
412.50 ₺
|
10.00 %
|
5.138.100
|
14.75 ₺
|
9.99 %
|
40.597.071
|
1,831.00 ₺
|
9.97 %
|
150.216.922
|
12.58 ₺
|
9.97 %
|
410.585.816
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.40 ₺
|
-9.96 %
|
56.102.676
|
73.65 ₺
|
-9.96 %
|
59.312.620
|
155.00 ₺
|
-8.77 %
|
1.097.292.599
|
7.34 ₺
|
-7.90 %
|
257.723.309
|
47.10 ₺
|
-7.74 %
|
1.175.126.519
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ağustos 2024 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,19 artarak 33,56 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 36,72 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,56 ₺
|
0,19 %
|
E
|
36,72 ₺
|
0,36 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Ağustos 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,15 :artarakazalarak 2.459,30 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,32 yükseliş sonucu 2.652,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,32 yükselerek 4.337,20 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 17.295,74.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.459,30 ₺
|
1,15 %
|
2.652,72 ₺
|
1,32 %
|
17.295,74 ₺
|
1,32 %
|
4.337,20 ₺
|
1,32 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,61 düşüş ile 59.826,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,31 artış ile 2.675,84 dolar.Brent Petrol ise 81,10 dolar