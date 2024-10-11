Piyasa raporu (11 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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11 Ekim 2024 Cuma, BIST 100 günü -0,98 düşerek 8.876,22 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9080.6800 puandan işlem görürken en düşük 8836.9500 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ANGEN,YAYLA,MARKA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,PKART,SELVA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (7.421.814.932.26 TL), ISCTR (5.704.104.816.72 TL), YKBNK (5.052.219.652.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Ekim 2024 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 34,28 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 37,53 lira oldu.