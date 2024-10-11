Piyasa raporu (11 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (11 Ekim 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,98 değer kaybederek 8.876,22 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,27 artış ile 34,28 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,40 ile 2.929,69 liraya çıktı.
11 Ekim 2024 Cuma, BIST 100 günü -0,98 düşerek 8.876,22 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9080.6800 puandan işlem görürken en düşük 8836.9500 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ANGEN,YAYLA,MARKA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,PKART,SELVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (7.421.814.932.26 TL), ISCTR (5.704.104.816.72 TL), YKBNK (5.052.219.652.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
48.92 ₺
|
2.99 %
|
7.421.814.932
|
12.46 ₺
|
-0.80 %
|
5.704.104.817
|
25.68 ₺
|
-0.85 %
|
5.052.219.653
|
264.75 ₺
|
-0.66 %
|
4.757.931.830
|
55.55 ₺
|
-0.36 %
|
3.616.581.994
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.41 ₺
|
9.99 %
|
210.557.293
|
14.53 ₺
|
9.99 %
|
28.592.006
|
46.74 ₺
|
9.98 %
|
15.530.140
|
37.94 ₺
|
9.97 %
|
87.561.302
|
12.36 ₺
|
9.96 %
|
194.729.381
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
46.98 ₺
|
-10.00 %
|
5.824.815
|
56.15 ₺
|
-9.22 %
|
58.020.218
|
11.29 ₺
|
-8.88 %
|
148.641.437
|
37.40 ₺
|
-8.78 %
|
90.597.254
|
2,602.50 ₺
|
-8.60 %
|
5.735.743
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Ekim 2024 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 34,28 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 37,53 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,28 ₺
|
0,27 %
|
E
|
37,53 ₺
|
0,14 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Ekim 2024 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,09 :artarakazalarak 2.658,45 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,40 yükseliş sonucu 2.929,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,40 yükselerek 4.790,04 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.101,55.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.658,45 ₺
|
1,09 %
|
2.929,69 ₺
|
1,40 %
|
19.101,55 ₺
|
1,40 %
|
4.790,04 ₺
|
1,40 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,41 yükseliş ile 62.145,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,44 artış ile 2.447,86 dolar.Brent Petrol ise 78,93 dolar