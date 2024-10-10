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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (10 Ekim 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (10 Ekim 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (10 Ekim 2024 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,84 değer kaybederek 8.964,10 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 34,21 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde 0,58 ile 2.886,34 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (10 Ekim 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        10 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü -1,84 düşerek 8.964,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9176.4100 puandan işlem görürken en düşük 8964.1000 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YAYLA,IHAAS,TKFEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DIRIT,ATSYH,NATEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (5.570.672.346.58 TL), EREGL (5.000.108.645.46 TL), THYAO (4.517.435.442.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        25.90
        -1.75 %
        5.570.672.347
        E
        47.50
        -0.13 %
        5.000.108.645
        T
        266.50
        -1.39 %
        4.517.435.442
        I
        12.56
        -0.55 %
        4.323.754.684
        A
        55.75
        -2.53 %
        3.029.695.553
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        13.21
        9.99 %
        18.054.158
        I
        19.59
        9.99 %
        86.900.299
        T
        57.85
        9.98 %
        671.238.331
        D
        18.02
        9.95 %
        51.395.783
        D
        22.78
        9.94 %
        28.995.231
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        52.20
        -10.00 %
        19.478.236
        A
        49.24
        -9.98 %
        7.855.560
        N
        57.90
        -9.95 %
        125.390.931
        D
        3.73
        -9.90 %
        73.166.322
        S
        12.39
        -7.95 %
        234.069.047
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2024 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,07 düşerek 34,21 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 37,52 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,21
        -0,07 %
        E
        EUR/TRY
        37,52
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Ekim 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,64 :artarakazalarak 2.624,44 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,58 yükseliş sonucu 2.886,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,58 yükselerek 4.719,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.818,93.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.624,44
        0,64 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.886,34
        0,58 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.818,93
        0,58 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.719,16
        0,58 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,23 azalış ile 60.663,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,51 düşüş ile 2.389,61 doları buldu. Brent Petrol ise 78,37 dolar

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