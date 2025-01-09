Piyasa raporu (09 Ocak 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Ocak 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,33 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,33 ile 3.036,41 liradan işlem gördü.
09 Ocak 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,11 yükseliş ile 10.000,72 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BIENY,BAGFS,SUMAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,KZBGY,EMKEL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (11.045.450.130.84 TL), THYAO (6.839.974.689.50 TL), TCELL (6.164.662.204.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.48 ₺
|
3.43 %
|
11.045.450.131
|
294.75 ₺
|
0.60 %
|
6.839.974.690
|
96.30 ₺
|
-0.57 %
|
6.164.662.205
|
65.90 ₺
|
3.62 %
|
5.999.728.231
|
31.28 ₺
|
2.29 %
|
5.570.602.719
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
35.88 ₺
|
9.99 %
|
191.094.522
|
25.16 ₺
|
9.97 %
|
159.398.253
|
353.50 ₺
|
9.95 %
|
4.364.065
|
103.60 ₺
|
9.92 %
|
74.445.344
|
2.56 ₺
|
9.87 %
|
19.376.963
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.80 ₺
|
-9.98 %
|
177.246.699
|
6.57 ₺
|
-8.62 %
|
254.401.120
|
14.67 ₺
|
-6.68 %
|
92.154.827
|
38.10 ₺
|
-5.93 %
|
20.806.385
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ocak 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 35,33 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 36,49 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,33 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
36,49 ₺
|
0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Ocak 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,38 :artarakazalarak 2.671,96 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,33 yükseliş sonucu 3.036,41 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,33 yükselerek 4.964,52 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.797,36.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.671,96 ₺
|
0,38 %
|
3.036,41 ₺
|
0,33 %
|
19.797,36 ₺
|
0,33 %
|
4.964,52 ₺
|
0,33 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,73 düşüş ile 93.238,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,14 azalış ile 3.274,99 dolar.Brent Petrol ise 76,72 dolar