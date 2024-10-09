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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (09 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (09 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (09 Ekim 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,79 değer kazanarak 9.116,68 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,22 liraya düştü.Gram altın ise yüzde -0,27 ile 2.878,98 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (09 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        09 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 0,79 yükselerek 9.116,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9118.4600 puandan işlem görürken en düşük 8901.2200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DURDO,IZFAS,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DENGE,MPARK,AVGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.996.615.656.02 TL), THYAO (6.420.507.815.50 TL), ISCTR (4.139.680.604.66 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        26.36
        -1.42 %
        6.996.615.656
        T
        270.25
        -0.18 %
        6.420.507.816
        I
        12.63
        0.96 %
        4.139.680.605
        A
        57.20
        2.05 %
        3.903.174.432
        T
        87.05
        5.71 %
        3.885.340.039
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        16.39
        10.00 %
        21.590.585
        I
        42.14
        9.97 %
        124.601.742
        U
        5.97
        9.94 %
        181.392.389
        S
        12.18
        9.93 %
        64.444.679
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        4.14
        -10.00 %
        73.014.498
        M
        321.25
        -9.95 %
        346.814.489
        A
        9.11
        -8.44 %
        94.524.347
        D
        17.80
        -6.61 %
        33.326.050
        G
        9.18
        -5.85 %
        9.477.629
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ekim 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 34,22 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,38 düşerek 37,51 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,22
        -0,11 %
        E
        EUR/TRY
        37,51
        -0,38 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Ekim 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,36 değer kaybederek 2.612,36 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,27 değer kaybederek 2.878,98 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.707,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.770,92 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.612,36
        -0,36 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.878,98
        -0,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.770,92
        -0,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.707,12
        -0,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,05 azalış ile 62.018,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,72 yükseliş ile 2.449,29 doları buldu. Brent Petrol ise 76,44 dolar

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