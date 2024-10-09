Piyasa raporu (09 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (09 Ekim 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,79 değer kazanarak 9.116,68 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,22 liraya düştü.Gram altın ise yüzde -0,27 ile 2.878,98 liradan işlem gördü.
09 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 0,79 yükselerek 9.116,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9118.4600 puandan işlem görürken en düşük 8901.2200 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DURDO,IZFAS,ICUGS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DENGE,MPARK,AVGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.996.615.656.02 TL), THYAO (6.420.507.815.50 TL), ISCTR (4.139.680.604.66 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.36 ₺
|
-1.42 %
|
6.996.615.656
|
270.25 ₺
|
-0.18 %
|
6.420.507.816
|
12.63 ₺
|
0.96 %
|
4.139.680.605
|
57.20 ₺
|
2.05 %
|
3.903.174.432
|
87.05 ₺
|
5.71 %
|
3.885.340.039
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.39 ₺
|
10.00 %
|
21.590.585
|
42.14 ₺
|
9.97 %
|
124.601.742
|
5.97 ₺
|
9.94 %
|
181.392.389
|
12.18 ₺
|
9.93 %
|
64.444.679
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.14 ₺
|
-10.00 %
|
73.014.498
|
321.25 ₺
|
-9.95 %
|
346.814.489
|
9.11 ₺
|
-8.44 %
|
94.524.347
|
17.80 ₺
|
-6.61 %
|
33.326.050
|
9.18 ₺
|
-5.85 %
|
9.477.629
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 34,22 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,38 düşerek 37,51 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,22 ₺
|
-0,11 %
|
E
|
37,51 ₺
|
-0,38 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Ekim 2024 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,36 değer kaybederek 2.612,36 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,27 değer kaybederek 2.878,98 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.707,12 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 18.770,92 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.612,36 ₺
|
-0,36 %
|
2.878,98 ₺
|
-0,27 %
|
18.770,92 ₺
|
-0,27 %
|
4.707,12 ₺
|
-0,27 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,05 azalış ile 62.018,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,72 yükseliş ile 2.449,29 doları buldu. Brent Petrol ise 76,44 dolar