Piyasa raporu (08 Ocak 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (08 Ocak 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,81 değer kaybederek 9.890,76 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,36 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,61 değer kazanarak 3.029,59 liraya yükseldi.
08 Ocak 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,81 düşerek 9.890,76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10011.3600 puandan işlem görürken en düşük 9881.7700 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGGUB,RTALB,SAMAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse FLAP,YBTAS,PEHOL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.134.168.206.25 TL), AKBNK (6.620.649.448.35 TL), ISCTR (6.407.846.968.81 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
293.00 ₺
|
-0.17 %
|
7.134.168.206
|
63.60 ₺
|
-1.78 %
|
6.620.649.448
|
14.00 ₺
|
0.00 %
|
6.407.846.969
|
96.85 ₺
|
-0.67 %
|
5.485.970.114
|
30.58 ₺
|
-1.92 %
|
4.537.343.319
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
73.85 ₺
|
9.98 %
|
218.072.338
|
19.33 ₺
|
9.95 %
|
1.033.145.014
|
23.24 ₺
|
9.93 %
|
684.500.551
|
14.18 ₺
|
9.08 %
|
6.544.905
|
37.18 ₺
|
8.90 %
|
251.502.001
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
10.27 ₺
|
-9.99 %
|
477.308.292
|
118,437.50 ₺
|
-6.74 %
|
2.400.655
|
3.90 ₺
|
-5.34 %
|
97.634.264
|
26.50 ₺
|
-4.88 %
|
22.675.439
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ocak 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 35,36 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,25 düşerek 36,46 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,36 ₺
|
0,09 %
|
E
|
36,46 ₺
|
-0,25 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Ocak 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,61 değer kazanarak 2.664,73 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,61 değer kazanarak 3.029,59 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.953,38 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.752,93 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.664,73 ₺
|
0,61 %
|
3.029,59 ₺
|
0,61 %
|
19.752,93 ₺
|
0,61 %
|
4.953,38 ₺
|
0,61 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,13 düşüş ile 95.369,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,65 azalış ile 3.361,25 dolar.Brent Petrol ise 76,98 dolar