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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (08 Ocak 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (08 Ocak 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (08 Ocak 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,81 değer kaybederek 9.890,76 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,36 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,61 değer kazanarak 3.029,59 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (08 Ocak 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        08 Ocak 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,81 düşerek 9.890,76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10011.3600 puandan işlem görürken en düşük 9881.7700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGGUB,RTALB,SAMAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse FLAP,YBTAS,PEHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.134.168.206.25 TL), AKBNK (6.620.649.448.35 TL), ISCTR (6.407.846.968.81 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        293.00
        -0.17 %
        7.134.168.206
        A
        63.60
        -1.78 %
        6.620.649.448
        I
        14.00
        0.00 %
        6.407.846.969
        T
        96.85
        -0.67 %
        5.485.970.114
        Y
        30.58
        -1.92 %
        4.537.343.319
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        73.85
        9.98 %
        218.072.338
        R
        19.33
        9.95 %
        1.033.145.014
        S
        23.24
        9.93 %
        684.500.551
        E
        14.18
        9.08 %
        6.544.905
        A
        37.18
        8.90 %
        251.502.001
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        10.27
        -9.99 %
        477.308.292
        Y
        118,437.50
        -6.74 %
        2.400.655
        P
        3.90
        -5.34 %
        97.634.264
        C
        26.50
        -4.88 %
        22.675.439
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ocak 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 35,36 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,25 düşerek 36,46 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,36
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        36,46
        -0,25 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Ocak 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,61 değer kazanarak 2.664,73 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,61 değer kazanarak 3.029,59 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.953,38 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.752,93 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.664,73
        0,61 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.029,59
        0,61 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.752,93
        0,61 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.953,38
        0,61 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,13 düşüş ile 95.369,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,65 azalış ile 3.361,25 dolar.Brent Petrol ise 76,98 dolar

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