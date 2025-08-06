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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (06 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (06 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (06 Ağustos 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,66 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,12 ile 4.416,02 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.08.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (06 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        06 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.901,01 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,47 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MRSHL,PAMEL,PINSU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,BANVT,DERHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.594.759.852.75 TL), ASELS (6.674.824.468.40 TL), PGSUS (5.887.871.443.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        308.50
        4.40 %
        21.594.759.853
        A
        181.60
        -1.89 %
        6.674.824.468
        P
        258.25
        2.18 %
        5.887.871.444
        I
        15.03
        -1.83 %
        5.743.014.265
        Y
        33.08
        -1.43 %
        5.205.289.908
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        1,628.00
        10.00 %
        172.908.650
        P
        123.20
        10.00 %
        143.503.353
        P
        12.43
        10.00 %
        653.282.129
        M
        14.52
        10.00 %
        168.032.501
        S
        23.98
        10.00 %
        65.360.087
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        46.62
        -10.00 %
        57.674.011
        B
        218.20
        -9.98 %
        101.514.634
        D
        30.94
        -9.95 %
        2.258.664.415
        K
        2.41
        -9.74 %
        6.984.188
        N
        10.28
        -7.89 %
        317.169.275
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde -0,04 azalarak 40,66 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,49 yükselerek 47,34 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,66
        -0,04 %
        E
        EUR/TRY
        47,34
        0,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,12 değer kaybederek 3.376,42 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,12 değer kaybederek 4.416,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.220,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.792,45 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.376,42
        -0,12 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.416,02
        -0,12 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.792,45
        -0,12 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.220,19
        -0,12 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,66 artış ile 114.998,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,42 yükseliş ile 3.629,78 doları buldu. Brent Petrol ise 68,26 dolar

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