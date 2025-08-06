Piyasa raporu (06 Ağustos 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (06 Ağustos 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,47 değer kazanarak 10.901,01 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,66 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,12 ile 4.416,02 liraya geriledi.
06 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.901,01 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,47 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MRSHL,PAMEL,PINSU olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,BANVT,DERHL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.594.759.852.75 TL), ASELS (6.674.824.468.40 TL), PGSUS (5.887.871.443.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
308.50 ₺
|
4.40 %
|
21.594.759.853
|
181.60 ₺
|
-1.89 %
|
6.674.824.468
|
258.25 ₺
|
2.18 %
|
5.887.871.444
|
15.03 ₺
|
-1.83 %
|
5.743.014.265
|
33.08 ₺
|
-1.43 %
|
5.205.289.908
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1,628.00 ₺
|
10.00 %
|
172.908.650
|
123.20 ₺
|
10.00 %
|
143.503.353
|
12.43 ₺
|
10.00 %
|
653.282.129
|
14.52 ₺
|
10.00 %
|
168.032.501
|
23.98 ₺
|
10.00 %
|
65.360.087
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
46.62 ₺
|
-10.00 %
|
57.674.011
|
218.20 ₺
|
-9.98 %
|
101.514.634
|
30.94 ₺
|
-9.95 %
|
2.258.664.415
|
2.41 ₺
|
-9.74 %
|
6.984.188
|
10.28 ₺
|
-7.89 %
|
317.169.275
Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Ağustos 2025 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde -0,04 azalarak 40,66 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,49 yükselerek 47,34 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,66 ₺
|
-0,04 %
|
E
|
47,34 ₺
|
0,49 %
Altın fiyatlarında son durum (06 Ağustos 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,12 değer kaybederek 3.376,42 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,12 değer kaybederek 4.416,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.220,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.792,45 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.376,42 ₺
|
-0,12 %
|
4.416,02 ₺
|
-0,12 %
|
28.792,45 ₺
|
-0,12 %
|
7.220,19 ₺
|
-0,12 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,66 artış ile 114.998,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,42 yükseliş ile 3.629,78 doları buldu. Brent Petrol ise 68,26 dolar