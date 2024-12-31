Piyasa kapanışı: 31 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (31 Aralık 2024 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,31 değer kaybederek 9.859,33 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 35,36 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 ile 2.976,75 liraya çıktı.
31 Aralık 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,31 düşüş ile 9.859,33 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HURGZ,EMKEL,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse AEFES,AGHOL,LOGO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.512.950.471.75 TL), ISCTR (4.783.251.245.80 TL), AKBNK (3.940.865.151.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
281.00 ₺
|
-0.44 %
|
7.512.950.472
|
13.54 ₺
|
0.59 %
|
4.783.251.246
|
64.85 ₺
|
-1.22 %
|
3.940.865.151
|
178.60 ₺
|
-1.00 %
|
3.487.477.431
|
30.62 ₺
|
-0.46 %
|
3.441.790.494
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.84 ₺
|
10.00 %
|
37.030.118
|
15.57 ₺
|
9.96 %
|
104.802.935
|
4.00 ₺
|
9.89 %
|
285.808.056
|
293.00 ₺
|
9.53 %
|
39.852.767
|
75.80 ₺
|
9.38 %
|
1.424.040.807
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
191.60 ₺
|
-9.96 %
|
554.304.165
|
313.00 ₺
|
-8.41 %
|
1.662.976.359
|
107.90 ₺
|
-6.34 %
|
61.778.275
|
58.90 ₺
|
-5.91 %
|
260.633.130
|
9.75 ₺
|
-4.88 %
|
32.219.248
Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Aralık 2024 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,13 artarak 35,36 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 36,70 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,36 ₺
|
0,13 %
|
E
|
36,70 ₺
|
-0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (31 Aralık 2024 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,45 :artarakazalarak 2.618,35 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 yükseliş sonucu 2.976,75 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 4.866,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.408,40.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.618,35 ₺
|
0,45 %
|
2.976,75 ₺
|
0,50 %
|
19.408,40 ₺
|
0,50 %
|
4.866,98 ₺
|
0,50 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,28 artış ile 95.290,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,22 yükseliş ile 3.411,45 doları buldu. Brent Petrol ise 74,58 dolar