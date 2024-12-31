Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.830,56 %-0,60
        DOLAR 35,3657 %0,15
        EURO 36,6244 %-0,45
        GRAM ALTIN 2.984,84 %0,78
        FAİZ 40,56 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,83 %-0,40
        BITCOIN 94.051,00 %2,32
        GBP/TRY 44,2868 %-0,18
        EUR/USD 1,0348 %-0,57
        BRENT 74,81 %1,11
        ÇEYREK ALTIN 4.880,21 %0,78
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 31 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 31 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (31 Aralık 2024 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,31 değer kaybederek 9.859,33 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 35,36 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,50 ile 2.976,75 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 31 Aralık 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Aralık 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,31 düşüş ile 9.859,33 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HURGZ,EMKEL,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse AEFES,AGHOL,LOGO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.512.950.471.75 TL), ISCTR (4.783.251.245.80 TL), AKBNK (3.940.865.151.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        281.00
        -0.44 %
        7.512.950.472
        I
        13.54
        0.59 %
        4.783.251.246
        A
        64.85
        -1.22 %
        3.940.865.151
        K
        178.60
        -1.00 %
        3.487.477.431
        Y
        30.62
        -0.46 %
        3.441.790.494
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        4.84
        10.00 %
        37.030.118
        E
        15.57
        9.96 %
        104.802.935
        P
        4.00
        9.89 %
        285.808.056
        V
        293.00
        9.53 %
        39.852.767
        N
        75.80
        9.38 %
        1.424.040.807
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        191.60
        -9.96 %
        554.304.165
        A
        313.00
        -8.41 %
        1.662.976.359
        L
        107.90
        -6.34 %
        61.778.275
        E
        58.90
        -5.91 %
        260.633.130
        D
        9.75
        -4.88 %
        32.219.248
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Aralık 2024 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,13 artarak 35,36 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,24 düşerek 36,70 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,36
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        36,70
        -0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Aralık 2024 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,45 :artarakazalarak 2.618,35 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,50 yükseliş sonucu 2.976,75 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,50 yükselerek 4.866,98 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.408,40.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.618,35
        0,45 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.976,75
        0,50 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.408,40
        0,50 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.866,98
        0,50 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,28 artış ile 95.290,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,22 yükseliş ile 3.411,45 doları buldu. Brent Petrol ise 74,58 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        Enerjide 2024 nasıl geçti?
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        Habertürk Anasayfa