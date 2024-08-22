Piyasa kapanışı: 22 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (22 Ağustos 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kazanarak 9.921,40 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 33,90 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,24 ile 2.700,89 liraya geriledi.
22 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,17 yükselerek 9.921,40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10031.0700 puandan işlem görürken en düşük 9869.6100 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TRILC,TCKRC,RUBNS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MEGAP,TSGYO,MARKA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.435.717.418.75 TL), KOZAL (6.301.929.146.60 TL), ISCTR (4.684.411.007.89 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.50 ₺
|
-1.09 %
|
7.435.717.419
|
28.68 ₺
|
6.62 %
|
6.301.929.147
|
13.49 ₺
|
1.12 %
|
4.684.411.008
|
49.40 ₺
|
0.98 %
|
4.613.009.745
|
59.55 ₺
|
0.68 %
|
4.591.190.118
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.30 ₺
|
10.00 %
|
1.037.264.034
|
29.04 ₺
|
10.00 %
|
1.519.716.931
|
36.74 ₺
|
10.00 %
|
58.504.703
|
32.56 ₺
|
10.00 %
|
365.441.276
|
80.95 ₺
|
9.99 %
|
203.666.884
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.21 ₺
|
-9.85 %
|
2.009.589
|
13.24 ₺
|
-9.62 %
|
255.540.730
|
67.35 ₺
|
-8.99 %
|
36.219.510
|
31.86 ₺
|
-8.87 %
|
116.822.096
|
27.56 ₺
|
-8.56 %
|
346.262.839
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 33,90 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,03 düşüş ile 37,77 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,90 ₺
|
0,06 %
|
E
|
37,77 ₺
|
-0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -1,26 azalış ile 2.480,79 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,24 düşüşle 2.700,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.415,96 olurken, Cumhuriyet altını ise 17.609,82 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.480,79 ₺
|
-1,26 %
|
2.700,89 ₺
|
-1,24 %
|
17.609,82 ₺
|
-1,24 %
|
4.415,96 ₺
|
-1,24 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,93 artış ile 60.667,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,18 yükseliş ile 2.607,52 doları buldu. Brent Petrol ise 77,43 dolar