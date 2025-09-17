Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 17 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 17 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (17 Eylül 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,15 değer kaybederek 11.165,85 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 41,28 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,02 ile 4.891,89 liradan işlem gördü.

        Giriş: 17.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 17 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        17 Eylül 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,15 düşerek 11.165,85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11244.1900 puandan işlem görürken en düşük 11147.1900 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PINSU,BAYRK,OZRDN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise VERTU,VERUS,INVES oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.061.679.567.63 TL), SASA (10.498.709.318.52 TL), ISCTR (8.312.521.315.41 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        321.50
        -1.68 %
        11.061.679.568
        S
        4.21
        4.47 %
        10.498.709.319
        I
        15.02
        0.60 %
        8.312.521.315
        A
        67.35
        1.13 %
        7.151.284.488
        A
        194.10
        -0.56 %
        6.132.898.856
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        12.98
        10.00 %
        348.556.576
        B
        37.62
        10.00 %
        542.467.021
        O
        10.01
        10.00 %
        11.272.064
        I
        503,800.00
        10.00 %
        13.945.108
        K
        122.10
        10.00 %
        211.164.335
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        44.64
        -10.00 %
        20.186.387
        V
        416.50
        -9.99 %
        1.934.643
        I
        664.50
        -9.96 %
        1.683.843
        B
        14.85
        -9.95 %
        8.387.816
        T
        23.92
        -9.94 %
        84.213.565
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Eylül 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 41,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 48,95 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,28
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        48,95
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Eylül 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,14 azalış ile 3.684,70 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 4.891,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.998,24 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.895,12 oldu.

        Altın Fiyatları
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.684,70
        -0,14 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.891,89
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.895,12
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.998,24
        -0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,43 artış ile 115.691,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,87 yükseliş ile 4.487,96 doları buldu. Brent Petrol ise 68,06 dolar

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
