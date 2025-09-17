Piyasa kapanışı: 17 Eylül 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (17 Eylül 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,15 değer kaybederek 11.165,85 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 41,28 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,02 ile 4.891,89 liradan işlem gördü.
17 Eylül 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,15 düşerek 11.165,85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11244.1900 puandan işlem görürken en düşük 11147.1900 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PINSU,BAYRK,OZRDN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise VERTU,VERUS,INVES oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.061.679.567.63 TL), SASA (10.498.709.318.52 TL), ISCTR (8.312.521.315.41 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
321.50 ₺
|
-1.68 %
|
11.061.679.568
|
4.21 ₺
|
4.47 %
|
10.498.709.319
|
15.02 ₺
|
0.60 %
|
8.312.521.315
|
67.35 ₺
|
1.13 %
|
7.151.284.488
|
194.10 ₺
|
-0.56 %
|
6.132.898.856
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.98 ₺
|
10.00 %
|
348.556.576
|
37.62 ₺
|
10.00 %
|
542.467.021
|
10.01 ₺
|
10.00 %
|
11.272.064
|
503,800.00 ₺
|
10.00 %
|
13.945.108
|
122.10 ₺
|
10.00 %
|
211.164.335
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
44.64 ₺
|
-10.00 %
|
20.186.387
|
416.50 ₺
|
-9.99 %
|
1.934.643
|
664.50 ₺
|
-9.96 %
|
1.683.843
|
14.85 ₺
|
-9.95 %
|
8.387.816
|
23.92 ₺
|
-9.94 %
|
84.213.565
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Eylül 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 41,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 48,95 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,28 ₺
|
0,08 %
|
E
|
48,95 ₺
|
-0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Eylül 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -0,14 azalış ile 3.684,70 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 4.891,89 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.998,24 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.895,12 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.684,70 ₺
|
-0,14 %
|
4.891,89 ₺
|
-0,02 %
|
31.895,12 ₺
|
-0,02 %
|
7.998,24 ₺
|
-0,02 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,43 artış ile 115.691,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,87 yükseliş ile 4.487,96 doları buldu. Brent Petrol ise 68,06 dolar