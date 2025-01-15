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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 15 Ocak 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 15 Ocak 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (15 Ocak 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 9.733,83 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,04 azalış ile 35,47 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,06 değer kazanarak 3.055,13 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 15 Ocak 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.733,83 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,18 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OSTIM,POLTK,CELHA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KOCMT,TKNSA,BEGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.475.805.967.00 TL), ISCTR (7.017.055.322.40 TL), YKBNK (6.537.213.298.32 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        295.00
        0.51 %
        10.475.805.967
        I
        14.19
        0.21 %
        7.017.055.322
        Y
        29.78
        -1.00 %
        6.537.213.298
        K
        175.50
        -1.35 %
        5.299.509.920
        A
        63.20
        0.32 %
        5.225.247.901
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        10.01
        10.00 %
        143.096.708
        P
        7,210.00
        9.99 %
        75.594.175
        C
        24.06
        9.96 %
        57.428.582
        B
        55.30
        9.94 %
        164.664.043
        T
        1.19
        9.17 %
        836.503.050
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        15.98
        -9.97 %
        469.299.096
        T
        32.92
        -9.96 %
        573.036.255
        B
        7.41
        -9.96 %
        230.066.780
        S
        4.99
        -9.93 %
        736.751.302
        H
        16.15
        -9.52 %
        203.661.644
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ocak 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 35,47 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 36,64 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,47
        -0,04 %
        E
        EUR/TRY
        36,64
        0,13 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Ocak 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,14 :artarakazalarak 2.681,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 yükseliş sonucu 3.055,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 4.995,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.919,41.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.681,13
        0,14 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.055,13
        0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.919,41
        0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.995,13
        0,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,71 artış ile 99.423,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,92 yükseliş ile 3.337,34 doları buldu. Brent Petrol ise 81,08 dolar

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