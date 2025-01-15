Piyasa kapanışı: 15 Ocak 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (15 Ocak 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 9.733,83 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,04 azalış ile 35,47 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,06 değer kazanarak 3.055,13 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ocak 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.733,83 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,18 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse OSTIM,POLTK,CELHA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KOCMT,TKNSA,BEGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.475.805.967.00 TL), ISCTR (7.017.055.322.40 TL), YKBNK (6.537.213.298.32 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
295.00 ₺
|
0.51 %
|
10.475.805.967
|
14.19 ₺
|
0.21 %
|
7.017.055.322
|
29.78 ₺
|
-1.00 %
|
6.537.213.298
|
175.50 ₺
|
-1.35 %
|
5.299.509.920
|
63.20 ₺
|
0.32 %
|
5.225.247.901
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
10.01 ₺
|
10.00 %
|
143.096.708
|
7,210.00 ₺
|
9.99 %
|
75.594.175
|
24.06 ₺
|
9.96 %
|
57.428.582
|
55.30 ₺
|
9.94 %
|
164.664.043
|
1.19 ₺
|
9.17 %
|
836.503.050
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.98 ₺
|
-9.97 %
|
469.299.096
|
32.92 ₺
|
-9.96 %
|
573.036.255
|
7.41 ₺
|
-9.96 %
|
230.066.780
|
4.99 ₺
|
-9.93 %
|
736.751.302
|
16.15 ₺
|
-9.52 %
|
203.661.644
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ocak 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde -0,04 düşerek 35,47 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,13 yükselerek 36,64 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,47 ₺
|
-0,04 %
|
E
|
36,64 ₺
|
0,13 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Ocak 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,14 :artarakazalarak 2.681,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,06 yükseliş sonucu 3.055,13 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,06 yükselerek 4.995,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.919,41.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.681,13 ₺
|
0,14 %
|
3.055,13 ₺
|
0,06 %
|
19.919,41 ₺
|
0,06 %
|
4.995,13 ₺
|
0,06 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,71 artış ile 99.423,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,92 yükseliş ile 3.337,34 doları buldu. Brent Petrol ise 81,08 dolar