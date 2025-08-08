Habertürk
        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Ağustos 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 10.972,63 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,20 yükselerek 40,68 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,04 ile 4.436,25 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.08.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        08 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.972,63 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,15 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CMENT,ORMA,EKIZ, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,ESCAR,AVTUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.669.442.357.75 TL), PGSUS (6.141.485.421.50 TL), SASA (5.865.957.555.44 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        314.25
        1.70 %
        10.669.442.358
        P
        263.75
        0.76 %
        6.141.485.422
        S
        3.39
        6.94 %
        5.865.957.555
        T
        3.30
        -9.84 %
        4.256.262.738
        A
        180.50
        0.84 %
        3.754.220.638
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        440.00
        10.00 %
        8.979.116
        O
        194.80
        9.99 %
        6.962.444
        E
        74.35
        9.99 %
        7.963.385
        Q
        88.15
        9.98 %
        28.321.066
        T
        20.82
        9.98 %
        282.860.011
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        25.08
        -9.98 %
        1.728.293.154
        E
        48.70
        -9.98 %
        260.338.965
        A
        19.30
        -9.98 %
        18.910.794
        T
        11.37
        -9.98 %
        8.019.140
        T
        683.00
        -9.95 %
        125.601.161
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ağustos 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 40,68 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 47,49 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,68
        0,20 %
        E
        EUR/TRY
        47,49
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Ağustos 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,10 değer kaybederek 3.393,02 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,04 değer kazanarak 4.436,25 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.253,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.924,34 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.393,02
        -0,10 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.436,25
        0,04 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.924,34
        0,04 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.253,27
        0,04 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,17 azalış ile 116.349,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,35 yükseliş ile 3.956,89 doları buldu. Brent Petrol ise 66,37 dolar

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
