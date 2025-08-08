Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

08 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.972,63 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,15 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CMENT,ORMA,EKIZ, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,ESCAR,AVTUR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.669.442.357.75 TL), PGSUS (6.141.485.421.50 TL), SASA (5.865.957.555.44 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ağustos 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 40,68 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 47,49 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (08 Ağustos 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,10 değer kaybederek 3.393,02 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,04 değer kazanarak 4.436,25 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.253,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.924,34 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,17 azalış ile 116.349,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,35 yükseliş ile 3.956,89 doları buldu. Brent Petrol ise 66,37 dolar