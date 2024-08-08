Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Ağustos 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098,50 puanla günü kapattı.Dolar ise 33,48 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,35 ile 2.597,96 liradan işlem gördü.
08 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,74 yükselerek 10.098,50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10148.0500 puandan işlem görürken en düşük 10006.1200 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BASCM,KTLEV,RNPOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,AKYHO,BRMEN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.770.882.927.50 TL), EREGL (4.964.938.908.90 TL), ISCTR (4.372.729.490.08 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
302.00 ₺
|
1.34 %
|
9.770.882.928
|
52.20 ₺
|
3.57 %
|
4.964.938.909
|
13.62 ₺
|
-0.29 %
|
4.372.729.490
|
45.90 ₺
|
4.65 %
|
3.747.961.285
|
165.00 ₺
|
1.29 %
|
3.719.221.174
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.10 ₺
|
10.00 %
|
5.178.662
|
46.42 ₺
|
10.00 %
|
52.042.947
|
30.36 ₺
|
10.00 %
|
61.727.842
|
23.98 ₺
|
10.00 %
|
57.034.362
|
341.00 ₺
|
10.00 %
|
3.066.211
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
20.52 ₺
|
-10.00 %
|
232.026.346
|
6.61 ₺
|
-8.70 %
|
5.209.986
|
22.64 ₺
|
-8.56 %
|
1.883.901.917
|
5.77 ₺
|
-7.09 %
|
428.813.357
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ağustos 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 33,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,11 yükseliş ile 36,64 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,48 ₺
|
0,03 %
|
E
|
36,64 ₺
|
0,11 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Ağustos 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,34 :artarakazalarak 2.414,96 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,35 yükseliş sonucu 2.597,96 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,35 yükselerek 4.247,66 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 16.938,70.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.414,96 ₺
|
1,34 %
|
2.597,96 ₺
|
1,35 %
|
16.938,70 ₺
|
1,35 %
|
4.247,66 ₺
|
1,35 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,98 değer kazanarak 58.861,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,94 yükselerek 2.487,62 dolardan işlem gördü.