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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Ağustos 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098,50 puanla günü kapattı.Dolar ise 33,48 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,35 ile 2.597,96 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 08 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        08 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü 0,74 yükselerek 10.098,50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10148.0500 puandan işlem görürken en düşük 10006.1200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BASCM,KTLEV,RNPOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,AKYHO,BRMEN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.770.882.927.50 TL), EREGL (4.964.938.908.90 TL), ISCTR (4.372.729.490.08 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        302.00
        1.34 %
        9.770.882.928
        E
        52.20
        3.57 %
        4.964.938.909
        I
        13.62
        -0.29 %
        4.372.729.490
        S
        45.90
        4.65 %
        3.747.961.285
        T
        165.00
        1.29 %
        3.719.221.174
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        12.10
        10.00 %
        5.178.662
        K
        46.42
        10.00 %
        52.042.947
        R
        30.36
        10.00 %
        61.727.842
        H
        23.98
        10.00 %
        57.034.362
        C
        341.00
        10.00 %
        3.066.211
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        20.52
        -10.00 %
        232.026.346
        B
        6.61
        -8.70 %
        5.209.986
        D
        22.64
        -8.56 %
        1.883.901.917
        M
        5.77
        -7.09 %
        428.813.357
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ağustos 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 33,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,11 yükseliş ile 36,64 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,48
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        36,64
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Ağustos 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,34 :artarakazalarak 2.414,96 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,35 yükseliş sonucu 2.597,96 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,35 yükselerek 4.247,66 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 16.938,70.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.414,96
        1,34 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.597,96
        1,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.938,70
        1,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.247,66
        1,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,98 değer kazanarak 58.861,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,94 yükselerek 2.487,62 dolardan işlem gördü.

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