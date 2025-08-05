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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (05 Ağustos 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,03 değer kaybederek 10.849,96 puanla günü kapattı.Dolar ise 40,67 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,38 ile 4.427,69 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        05 Ağustos 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,03 düşüş ile 10.849,96 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BASCM,EDIP,ADEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DERHL,PAPIL,DOBUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.585.639.840.75 TL), ISCTR (5.187.776.611.37 TL), YKBNK (4.742.289.660.06 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        295.50
        0.34 %
        6.585.639.841
        I
        15.31
        1.12 %
        5.187.776.611
        Y
        33.56
        -1.35 %
        4.742.289.660
        A
        66.75
        -0.15 %
        4.287.705.653
        D
        34.36
        -9.96 %
        4.034.560.830
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        17.05
        10.00 %
        3.824.668
        E
        37.40
        10.00 %
        244.416.718
        A
        38.10
        9.99 %
        284.312.774
        R
        19.92
        9.99 %
        1.308.994.043
        Y
        40.72
        9.99 %
        123.160.526
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        34.36
        -9.96 %
        4.034.560.830
        P
        23.18
        -9.95 %
        1.952.564.317
        D
        436.00
        -9.92 %
        371.746.661
        V
        3.44
        -9.71 %
        290.543.904
        M
        9.67
        -6.21 %
        137.485.564
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ağustos 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 40,67 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 47,10 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,67
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        47,10
        0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Ağustos 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,35 artış ile 3.385,33 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,38 yükselişle 4.427,69 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.239,27 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.868,51 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.385,33
        0,35 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.427,69
        0,38 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.868,51
        0,38 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.239,27
        0,38 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,52 azalış ile 113.121,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,64 düşüş ile 3.588,01 doları buldu. Brent Petrol ise 67,85 dolar

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