Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

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01 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,50 yükseliş ile 10.798,09 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MAGEN,MMCAS,DCTTR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,BTCIM,OYAKC.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.709.252.332.35 TL), THYAO (6.241.449.564.50 TL), ISCTR (4.795.657.250.88 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2024 Perşembe)