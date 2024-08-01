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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (01 Ağustos 2024 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,12 azalış ile 33,10 liraya geriledi. Gram altın ise yüzde -0,49 ile 2.596,55 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 01 Ağustos 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        01 Ağustos 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,50 yükseliş ile 10.798,09 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MAGEN,MMCAS,DCTTR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,BTCIM,OYAKC.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.709.252.332.35 TL), THYAO (6.241.449.564.50 TL), ISCTR (4.795.657.250.88 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        57.25
        2.14 %
        6.709.252.332
        T
        297.50
        2.85 %
        6.241.449.565
        I
        15.54
        3.60 %
        4.795.657.251
        S
        47.00
        1.08 %
        4.599.684.211
        Y
        32.00
        5.96 %
        4.514.579.024
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        33.00
        10.00 %
        6.881.368
        D
        16.94
        10.00 %
        21.127.636
        S
        67.10
        10.00 %
        12.967.458
        V
        32.80
        9.99 %
        219.261.377
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        24.78
        -9.16 %
        291.652.271
        B
        173.80
        -6.00 %
        509.878.860
        O
        74.75
        -5.68 %
        1.183.037.777
        A
        6.18
        -5.36 %
        13.300.266
        V
        19.01
        -4.95 %
        61.262.735
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2024 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde -0,12 azalarak 33,10 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,33 düşerek 35,78 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,10
        -0,12 %
        E
        EUR/TRY
        35,78
        -0,33 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Ağustos 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,26 azalış ile 2.441,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,49 düşüşle 2.596,55 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.245,18 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.928,78 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.441,15
        -0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.596,55
        -0,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.928,78
        -0,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.245,18
        -0,49 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -5,15 azalış ile 63.039,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -6,74 düşüş ile 3.093,59 doları buldu. Brent Petrol ise 79,86 dolar

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