Rusya’da TikTok uygulamasında patileriyle piyano tuşlarına rastgele basan bir kedinin görüntüsü yayınlandı.

DHA'nın haberine göre Rus müzisyen Marsel Gilmanov, Barney adlı kedinin rastgele çaldığı notalara gitarıyla eşlik etti.

O anlar yüz binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.