Piyanist Seonghyeon Leem Gümüşlük'te

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem’in Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde vereceği konserle devam edecek…

11 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak olan Leem konserde dört eser seslendirecek.

Güney Koreli piyanist sahneye J. Haydn’ın, “Sonata in E major, Hob. XVI:31” başlıklı eseriyle çıkacak. Ardında F. Chopin’in “Sonata No. 2 in b flat minor, Op. 35” isimli yapıtını icra edecek olan sanatçı bu eserde yer alan “I. Grave. Doppio movimento”; “II. Scherzo; “III. Marche funèbre: Lento” ve “IV. Finale: Presto” adlı dört bölümü seslendirecek. Daha sonra Brahms’ın “Opus 10 numaralı” 4 baladı ile konser devam edecek. Seonghyeon Leem, programını I. Stravinsky’nin “The Firebird Suite” adlı eserini, G. Agosti transcripsiyonu ile sonlandıracak.