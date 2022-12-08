Pitbullu saldırıda ateş eden polisin ifadesine ulaşıldı

Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memurunun hakimlikteki ifadesine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre, şüpheli polis memuru K.A'nın (27) ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Çocukken kendisini köpek ısırdığını ve bu nedenle fobisi olduğunu belirten şüpheli, "Pitbull köpeği görünce aşırı panik yaptım. Bana sormuş olduğunuz C.K'nin beyanının içeriğini kabul etmem. Kendisi bana bıçak çekti, bir de köpekleri bana doğru saldırttı. Köpek beni ısırmadı. Olay çok kısa sürdü. Kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.