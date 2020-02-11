11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.
PİLOTLAR İNİSİYATİF ALIP UÇAKLARI İNDİRMEDİ
Arzu Kaya'nın haberine göre, o gelişmelerden biri kazadan önce pisti pas geçen 2 uçağın pilotların soruşturma kapsamında alınan ifadesi oldu. Pendik Yenişehir Polis Merkezi’nde “tanık” sıfatıyla ifadesi alınan 3 pilotun, meteorolojik verileri kulenin kendilerine bildirmesinin ardından rüzgar ve yağış durumunu dikkate aldığı, inisiyatif alıp uçağı indirmediği ve pisti pas geçtiklerini söylediği öğrenildi.
METEOROLOJİK DURUM NASILDI?
Soruşturma kapsamında kaza kırım ekibi Almanya’ya gidecek. Boeing yetkilileri ile birlikte kara kutuyu inceleyip uçak kazası nedenine ilikin bir ay içinde ön raporu hazırlayacaklar. Ön raporun da varsa kusurlu olanların büyük ölçüde ortaya çıkaracağı kaydediliyor. Rapor hazırlandıktan sonra savcılığa ulaşacak. Bunun yanı sıra kaza kırım ekibinin meteorolojiden hava bilgi raporlarını (rüzgar ve yağışa ilişkin) istediği de belirtildi.
YOLCULAR VE KULE GÖREVLİLERİ İFADE VERDİ
2 kule çalışanı da soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verdi. Çalışanların ifadelerinde, hava koşullarını pilotlara bildirdiklerini, ancak pilotların inisiyatif alıp uçağı indirdiğini söyledikleri öğrenildi. Uçaktaki yolcuların da mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınma işlemi devam ediyor. 165 yolcu da bu kapsamda ifade verdi.
ŞÜPHELİ PİLOTLAR TEDAVİDEN SONRA İFADE VERECEK
Şüpheli 2 pilotun ise hastanede tedavileri devam ediyor. Sağlık durumları el verdiğinde ifadeleri alınacak. Aynı zamanda kanlarında alkol veya uyuşturucu madde olup olmadığına dair inceleme de Adli Tıp tarafından sürüyor.
SORULAR ARAŞTIRILIYOR
Kulenin “inme” deme yetkisi var mıydı, uçağı bekletebilir miydi? Düşen uçak hangi hızla piste gelmişti, pistin zemin durumu nasıldı, tüm bu sorular da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında araştırılıyor.
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