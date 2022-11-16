Pişkin hırsızdan şoke eden sözler: Zehir ettiniz

İHA'nın haberine göre, tepki gösterilen pişkin hırsızın, “Bir parça alacağım onu da zehir ettiniz” tepkisi “bu kadarına pes” dedirtti. Yaşananlar kameralara yansırken, polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"BİR PARÇA ALACAĞIM ONU DA ZEHİR ETTİNİZ"

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, sokak üzerindeki bir binanın önünde brandayla örtülü motosikleti gözüne kestirdi. Şüpheli, farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı. Sokaktan uzaklaşan hırsız, akşamüstü tekrar motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.

Şüpheli motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, “Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz” diye tepki gösterdi. Pişkin hırsızın tepkisi “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.