Futbolda bir devir daha sona erdi... Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla sayısı başarıya imza atan Gerard Pique, futbolu bıraktı. 35 yaşındaki isim, Barcelona'nın ligde Almeria ile oynadığı maçta son kez Katalan devinin formasını giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Pique 85 dakika sahada kalırken, maç öncesi ve maç sonunda duygusal anlar yaşadı.

Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Manchester United'a transfer olan; 2008-09'da Barça'ya geri dönen Pique, Katalan ekibiyle sayısız başarıya imza attı. Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.

Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi. Maç sonunda statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen tecrübeli stoper, dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, sekiz LaLiga şampiyonluğu, birer de Avrupa işe Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

BARÇA MAÇ FAZLASIYLA LİDER Bu arada Barcelona, Pique'nin veda maçında Almeria'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Barça'ya üç puanı getiren golleri 48'de Ousmane Dembele ile 62'de Frenkie de Jong kaydetti. Barcelona, 7. dakikada Lewandowski'nin ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı. Xaxi'nin ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp maç fazlasıyla Real Madrid'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. 15. sıradaki Almeria ise 13 puanda kaldı.