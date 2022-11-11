KIRMIZI KART AÇIKLAMASI

Öte yandan Pique, yedek soyunduğu Osasuna maçının devre arasında gördüğü kırmızı karta da açıklık getirdi.

Maçta yaşanan olaylar hakkında konuşan Pique, "Tünele girdik ve ona her zaman bize zarar verdiğini söyledim. Sadece bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi. İçeride hakeme küfreden birisi vardı. Hakem, soyunma odasından bunu dinledi ve bu lafları benim söylediğimi sandı. Beni sadece 'Her zamanki gibisin' dediğim için attılar. Emekli olmama rağmen, beni altı ya da sekiz maç uzaklaştırmak istedikleri için yaptılar." ifadesini kullandı.