10 yıllık CEO görevinden ayrıldı

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Görsel paylaşım platformu Pinterest, 2012 yılından bu yana şirketin CEO'su olan Ben Silbermann'ın görevinden ayrılacağını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada Silbermann'ın yerine Google'ın çatı şirketi Alphabet'in ödeme ve perakende birimlerinde yöneticilik yapan Bill Ready'nin getirileceği bildirildi.

2010 yılında Paul Sciarra ve Evan Sharp ile birlikte şirketi kuran Silbermann ise Pinterest Yönetim Kurulu Başkanı olacak.

HİSSELER YÜKSELDİ

Yaklaşık 430 milyon kullanıcısı bulunan Pinterest'in hisseleri görev değişimi haberinin ardından yükseldi. Hisseler kapanış sonrasında dün yüzde 3.7 değer kazandı. Pinterest ilk açıklamada bulunduğunda hisselerdeki yükseliş yüzde 9'u bulsa da bu tırmanış kalıcı olmadı.