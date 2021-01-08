Şarkıcı, "Aslında her şey 3 yaşındaki Jameson'ın ateşiyle başladı. O yaşta çocuklar her zaman hastadır. Karnı ve başı ağrıdı, ishal oldu ama bu sırada ateşi hiç düşmedi" derken, oğlunun hastalığının ilk günlerinde kendisinde sempton görmediğini dile getirmişti.