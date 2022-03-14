İki sergi açacak

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Hayatındaki ada teması Bozcaada'daki çocukluğuyla başlayan ressam Pınar Tınç kariyeri boyunca ada, doğa, deniz, bitki örtüsü, kuşlar, gece ve gündüz temasını işlerdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergi açtı.

Pınar Tınç, Hint Okyanusu’ndaki Fransa’ya bağlı Reunion Adası'nda, 2014'te sanatseverlerle buluşturduğu 'Adaların Renkleri' sergisinden tam 8 yıl sonra 26 Mart tarihinde bu adaya yeni sergisi 'Adaların Rüyaları' ile geri dönecek. Tınç, bu sergiden hemen sonra ‘Hayatın Renkleri’ adlı sergisini ise 14 Mayıs'ta Arnavutköy Art Gallery'de açacak. İç dünyasını eserlerinde her detayıyla yansıtan Tınç, resim yapma deneyimini şu cümlelerle özetledi: İçinde kaybolduğum ama çizerken var olduğum, kağıtla fırçayla boyayla çizgilerle bir bütün olup içinde kayıp gittiğim, kendim olduğum ben olduğum; ruhumu özgür bırakabildiğim, zamanın içine girip, onunla aktığımı hissettiğim, evrenin bir parçası ve kendisi olup özgür bir ruha dönüştüğüm, kısa ama o derin anlar için resim yapmaya devam ediyorum. Belki dünya tamamıyla bir göz aldatmacası, bir göz aldanması; resim yaparken bu benim umurumda değil. Çünkü aldatmacaysa her şey, yaptığım resim öyle değil. Gözüm, ruhum ve elimle çizdiğim, gerçek; içinde yaşadığım dünya ne olursa olsun, içimde yaşadığım dünya benim resimlerimde, benim gerçeğim.