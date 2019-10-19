"GÖZ ÖNÜNDE BULUNMAYI SEVMİYORUM"

Muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Mega yenge, ''Ben konuşmayınca bu tarz haberler çıkıyor. Kaçmamın nedeni işinize saygı duymadığım için ya da herhangi başka bir sebepten değil, sizinle alakası yok. Sadece göz önünde bulunmayı pek sevmiyorum. Zaten yıllardır Tarkan'ın da yaşantısını biliyorsunuz, biz gözlerden uzak yaşamaya çalışıyoruz. Bu yüzden kameraları görünce panik olabiliyorum bu da yanlış haberlere neden oluyor" diye konuştu.