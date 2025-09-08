Pınar Sabancı, yaylada: Ruhuma çok iyi geldi

Cemiyet hayatının tanınan ismi Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ve arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz’in doğal güzellikleri keşfediyor.

Artvin'in Borçka İlçesi'ndeki Heba Yaylası’na giden çift, keçilerle de vakit geçirdi.

Pınar Sabancı, seyahatinde duygularını dile getirdi.

Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara; "Heba Yaylası… Bir bulut denizinin üstünde, 2 bin 100 metre yükseklikte Saniye abla ve Burhan ağabeyin evinde konakladık. Dağlarda gezdik, keçileri sevdik, yaban mersini (likapa) toplayıp yedik. Saniye Abla, elleriyle yaptığı ekmeklerle, reçellerle, çeşit çeşit peynirle ve kendi arılarının balıyla besledi bizi. Ruhuma çok iyi geldi bu güzel yaylalar…" notunu düştü.