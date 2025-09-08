Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pınar Sabancı, yaylada: Ruhuma çok iyi geldi - Magazin haberleri

        Pınar Sabancı, yaylada: Ruhuma çok iyi geldi

        İş adamı İlhan Sabancı ile eşi Pınar Sabancı, yakın dostlarıyla birlikte Karadeniz turuna çıktı. Heba Yaylası'na çıkan Pınar Sabancı; "2 bin 100 metre yükseklikte konakladık. Ruhuma çok iyi geldi bu güzel yaylalar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 12:44 Güncelleme: 08.09.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ruhuma çok iyi geldi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cemiyet hayatının tanınan ismi Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ve arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz’in doğal güzellikleri keşfediyor.

        Artvin'in Borçka İlçesi'ndeki Heba Yaylası’na giden çift, keçilerle de vakit geçirdi.

        Pınar Sabancı, seyahatinde duygularını dile getirdi.

        Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara; "Heba Yaylası… Bir bulut denizinin üstünde, 2 bin 100 metre yükseklikte Saniye abla ve Burhan ağabeyin evinde konakladık. Dağlarda gezdik, keçileri sevdik, yaban mersini (likapa) toplayıp yedik. Saniye Abla, elleriyle yaptığı ekmeklerle, reçellerle, çeşit çeşit peynirle ve kendi arılarının balıyla besledi bizi. Ruhuma çok iyi geldi bu güzel yaylalar…" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pınar Sabancı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Habertürk Anasayfa