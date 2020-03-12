Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupasında adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka’nın rakibi belli oldu. Romanya’nın U-BT Cluj Napoca ekibine deplamanda 83-82 mağlup olan Medi Bayreuth, Almanya’da oynanan mücadelede rakibini 100-87 mağlup ederek yarı finalde Pınar Karşıyaka’nın rakibi oldu.

Açıklanan takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya’da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.