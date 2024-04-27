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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 97-73 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 97-73 (MAÇ SONUCU)

        Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 97-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:47
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 97-73 yendi.

        İlk 4 dakikayı 10-4 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde konuk takım son dakika içinde Bleijenbergh'in 3 sayılık basketiyle 22-21 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip son saniyede Marcus Brown'un basketiyle periyodu 26-24 önde tamamladı.

        İkinci periyotta üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 40-32 önde girdiği devrede soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

        Üçüncü periyoda German, Floyd ve Mason'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan konuk takım 47-47 eşitliği sağladığı periyotta Sibande'nin basketiyle 49-48 üstünlük kurdu. Ancak tekrar öne geçen ev sahibi ekip periyodu 68-61 üstün tamamladı.

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        Son periyotta 72-66 üstün olduğu 33. dakikadan itibaren 17-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, farkı 23 sayıya çıkardı: 89-66. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, müsabakadan 97-73 galip ayrıldı.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan

        Pınar Karşıyaka: McCollum 23, Thomas Akyazılı 2, Martin 6, Vitto Brown 6, Furkan Haltalı 11, Jaylon Brown 18, Hakan Sayılı 5, Efe Ergi Tırpancı 4, Deniz Kılıçlı 15, Mert Celep 7, Demircan Demir

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Mason 25, German 14, Berke Aygündüz 9, Bleijenbergh 10, Floyd 6, Sibande 7, İsmail Karabilen 2, Çağatay Özkan

        1. Periyot: 26-24

        Devre: 47-39

        3. Periyot: 68-61

        5 faulle çıkan: 34.54 German (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

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