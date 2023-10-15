Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka yine kayıp - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka yine kayıp

        Basketbol Süper Ligi'nde iç sahadaki Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Anadolu Efes'e deplasmanda 101-85 mağlup olan Pınar Karşıyaka rakibine üst üste dördüncü kez yenilmekten kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınar Karşıyaka yine kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen sezon Pay-Off final serisinde eşleştiği Anadolu Efes'le oynadığı 3 maçı da kaybederek şampiyonluktan olan Kaf-Kaf, dün de İstanbul deplasmanında ilk periyot başa baş bir oyun sergiledikten sonra özellikle ikinci periyottaki kötü oyunuyla yenilgiden kurtulamadı.

        İkinci periyotta potasında 32 sayı görürken 16 sayı bulabilen Karşıyaka, kalan bölümde farkı kapatamadı.

        Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca da maçta yine oyundan atıldı. Daha önce bir teknik faulü bulunan Sarıca, bitime 6 dakika kala fark 18 sayı iken hakemlere sarf ettiği sözlerden dolayı teknik faulle cezalandırıldı ve kurallar gereği soyunma odasına gitti. Sarıca'nın görevini kalan bölümde daha önce olduğu gibi Yardımcı Antrenör Recep Şen üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Habertürk Anasayfa