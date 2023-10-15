Pınar Karşıyaka yine kayıp

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Geçen sezon Pay-Off final serisinde eşleştiği Anadolu Efes'le oynadığı 3 maçı da kaybederek şampiyonluktan olan Kaf-Kaf, dün de İstanbul deplasmanında ilk periyot başa baş bir oyun sergiledikten sonra özellikle ikinci periyottaki kötü oyunuyla yenilgiden kurtulamadı.

İkinci periyotta potasında 32 sayı görürken 16 sayı bulabilen Karşıyaka, kalan bölümde farkı kapatamadı.

Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca da maçta yine oyundan atıldı. Daha önce bir teknik faulü bulunan Sarıca, bitime 6 dakika kala fark 18 sayı iken hakemlere sarf ettiği sözlerden dolayı teknik faulle cezalandırıldı ve kurallar gereği soyunma odasına gitti. Sarıca'nın görevini kalan bölümde daha önce olduğu gibi Yardımcı Antrenör Recep Şen üstlendi.