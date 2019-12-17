DHA

Enisey, FIBA'nın Europe Cup'ta bu sezon 4 kez açıkladığı güç sıralamasında lider ve kupanın favorisi olan Pınar Karşıyaka'nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. İlk iki sırayı alacak takımların çeyrek finalist olacağı grupta Kaf-Kaf rakibini evinde ikili averaj üstünlüğünü eline geçirecek farkla yenerek avantaj kazanmayı hedefliyor.

HOGUE İLK KEZ PARKEDE

Pınar Karşıyaka, Enisey maçında rakipte forma giyen eski oyuncusu Dustin Hogue'a da rakip olacak. Karşıyaka kadrosunda olduğu dönemde resmi maçlarda 1 dakika bile oynamadan giden, kulübe geçen ay FIBA'dan transfer yasağı getiren Hogue, bu sezon Enisey'e transfer oldu. Karşıyaka'ya 2017-18 sezonunun başında 2 yıllığına transfer olan Hogue'un lisansı, Türkiye'ye gelmeden önce Temmuz 2017'de sözleşme imzaladığı Güney Kore ekibi Goyang Orions 100 bin Dolar bonservis isteyince çıkarılamadı.

Yeşil-kırmızılı takımla 3 ay boyunca antrenman yapıp forma giyemeyen, o dönem hiç maaş ödenmeyen basketbolcu, kulübe ihtar çekmesinin ardından 30 günlük yasal sürede parası yatırılmayınca Kasım 2017'de serbest kaldı. Kaf-Kaf'la 276 bin Dolar yıllık ücret karşılığı anlaşan, o sezon hiç oynamadan 122 bin Dolar alacağı biriken Hogue, kulüpten faizler ve tazminatla birlikte FIBA kanalıyla 190 bin Dolar talep ediyordu. Hogue'un kesinleşen alacağı nedeniyle FIBA geçen ay Karşıyaka'ya yine transfer yasağı verdi.