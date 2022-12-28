Pınar Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü

DHA

Ligde 3 mağlubiyet aldığı periyodun ardından Yukatel Merkezefendi Bld, Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor ve Gaziantep'i yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, 2020-2021 sezonundaki 11 galibiyetlik seriden sonra en uzun süreli kazanma istatistiğini yakaladı. Süper Lig'de 12 maçta 9 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanan İzmir ekibi, 10'ar galibiyetle zirveyi paylaşan Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom ile arasındaki farkı tek galibiyete indirdi.



MCCOLLUM'UN REKOR GECESİ



Pınar Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki ABD'li yıldız guard Errick McCollum, Gaziantep Basketbol önünde 43 sayıyla Avrupa'daki kariyer rekorunu kırdı. Kariyerinde daha önce 2016 yılında Galatasaray formasıyla EuroCup'ı kazanırken MVP de seçilen McCollum, Karşıyaka'da performansının zirvesine çıktı. Gaziantep önünde ilk 6 üçlük denemesinde isabet sağlayan tecrübeli oyun kurucu, maçı 43 sayı, 4 ribaund, 6 asistle tamamladı. Bu sezon Pınar Karşıyaka formasıyla daha önce Petkimspor'a 38 sayı, Anadolu Efes'e 29, Darüşşafaka'ya 28 sayı atan McCollum, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Reggio Emilia'ya 33, AEK'ya 29 sayı atmıştı. Çin'de oynarken 30 Ocak 2015'te bir maçta kaydettiği 82 sayıyla halen bu ülkedeki tarihin sayı rekorunu elinde bulunduran McCollum'un kardeşi C.J. McCollum, NBA'de New Orleans Pelicans forması giyiyor.



SARICA'DAN ÖVGÜ



Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, Gaziantep mücadelesi sonrası McCollum başta olmak üzere oyuncularını övdü. Sarıca, "Tam bir hücum maçı oldu, hücumda daha çok sayı atan kazandı. Maç biraz daha oynansaydı hem biz hem Gaziantep Basketbol sayı atmaya devam edecekti. Bazı günler böyle olur, bu kabul edilebilir bir şey. Üst üste gelen yorgunluklar var, çok sık maç oynuyoruz. Bu Gaziantep basketbol için de geçerli, onlar da hafta içi maç oynadılar. İlk periyotta özellikle biraz konsantrasyonumuz düşük başladık ama ikinci periyot 16 sayıya izin verdik. Belki totalde 91 sayı çok gözüküyor ama iki ve dördüncü periyotlarda 16 ve 18 sayıya izin vererek maçı kazanmayı başardık. Errick McCollum yine çok önemli bir performans gösterdi, Vitto ve Kenan´ın katkıları da çok önemliydi. Sonuçta kısa rotasyonu ters olan rakibi yenmek önemliydi, bunu başardık. Bütün ekibimi kutluyorum. Artık yılbaşı günü İstanbul´da Bahçeşehir Koleji ile oynayacağımız maça odaklanacağız" dedi.