Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Amath M'Baye, Tony Taylor ve Semih Erden'le birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ligde geçen sezon M'Baye 13,81, Tony Taylor 12,97 ve Semih Erden de 4,81 sayı ortalamaları yakalamıştı.