ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tüm yabancılar dahil çok büyük oranda yenileyecek Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı guard Kenan Sipahi'nin transferini açıklarken, Thomas Akyazılı ve Angelo Delgado'ya da kanca attı. Tofaş'ta başlayıp Fenerbahçe'de devam ettiği kariyerinde daha önce de 2015-2016 sezonunda lig, Euroleague ve Eurocup'ta da Pınar Karşıyaka formasını giyen 27 yaşındaki Kenan, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da da oynayan Kosova asıllı Türk guard, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Transferde daha önce kanca attığı Ercan Osmani, Samet Geyik, Berk Uğurlu, Ahmet Düverioğlu, Erkan Yılmaz gibi yerli oyuncuları daha yüksek ücret öneren rakiplere kaptıran Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'ten 25 yaşında, 1.88 boyundaki Belçika vatandaşlığı da bulunan guard Thomas Akyazılı ve İspanya'da Bilbao'da oynayan NBA patentli 25 yaşında, 2.06 boyundaki Dominikli pivot Angel Delgado'yla pazarlıklara başladı. Türkiye'ye 2019 yılında Belçika'dan gelip daha önce Bahçeşehir Koleji'nde de forma giyen Thomas, geçen sezon ligde 3.2 sayıyla oynadı. NBA'de 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması giyen Delgado ise geçen sezon İspanya'da 11.3 sayı, 8.5 ribaund, 1.1 asist ortalamamıyla görev yaptı.