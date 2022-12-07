İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve McColum'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 13. dakikada 26-21 üstünlük kurduğu periyotta etkili oyununu sürdürdü ve 19. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 30-39. Konuk ekip, soyunma odasına 10 sayı farkla 43-33 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına izin vermeyen konuk ekip, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde farkı 16 sayıya yükseltti: 45-61. Almanya temsilcisi, periyodu 18 sayı farkla 69-51 önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Telekom Baskets Bonn, müsabakadan 89-80 galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasında 20 bin sayı barajını geçen Pınar Karşıyaka'nın 20 bininci sayısını müsabakanın üçüncü periyodunda Berkan Durmaz attı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynayan ve cezasını tamamlayan Pınar Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn maçında taraftarının desteğiyle mücadele etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, Angola 8, Kuzminskas 17, Vitto Brown 6, Delgado 15, Thomas Akyazılı 3, McColum 14, Jaylon Brown 1, Berkan Durmaz 12, Mert Celep

Telekom Baskets Bonn: Shorts 26, Tadda 6, Morgan 12, Delany 2, Kratzer 6, Herrera 13, Kessens, Malcolm 20, Ward 2, Williams 2

1. Periyot: 21-19

Devre: 33-43

3. Periyot: 51-69

Beş faulle çıkanlar: 32.55 Kratzer, 34.23 Williams, 35.15 Kessens (Telekom Baskets Bonn)