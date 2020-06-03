Pınar Karşıyaka'dan Morgan'a teklif

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon koronavirüs salgını yüzünden erken bitirildikten sonra büyük oranda korumak istediği mevcut kadroyla hem ligin oynanmayan 3 aylık kısmındaki kalan alacakları, hem de yeni sezon sözleşmeleriyle ilgili pazarlığa girişen Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la temasta.

Yeşil-kırmızılı ekibin takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan ABD'li pivota 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ödenmeyen primleri ile kalan 3 aylık maaşından birini ise bu kontrata dahil etmeyi önerdiği öğrenildi.

Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın transfer teklifini kabul etmeyen Morgan'ın Karşıyaka'ın teklifine sıcak yaklaşıp düşünmek için süre istediği belirtildi. Morgan, Karşıyaka'da bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturup FIBA Europe Cup'ta da takımı yarı finale taşıyan isimlerin başında gelmişti. Crocker'ın sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı feshettiği, Triche'in takımda düşünülmediği yeşil-kırmızılılar, daha önce Taylor, M'Baye, Nusret Yıldırım ve Yunus Sonsırma'yla prensipte anlaştı. Semih Erden'in sözleşmesinin sürdüğü Kaf-Kaf'ta Metecan Birsen ve Kennedy'le görüşmeler ise sürüyor.