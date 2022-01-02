Kulüpten yapılan açıklamada, yeni yıla galibiyetle başlamayı isterken alınan mağlubiyetin üzücü olduğu belirtildi.

Maçta özellikle iki kararın sonucu etkilediği savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Mücadele oynanırken inişler çıkışlar yaşanmış olsa da maçın belki en doğru yerinde geri dönerek skoru dengelemişken, önce rakip takım hücumunda es geçilen 8 saniye, hemen ardından göz göre göre çalınmayan hatalı yürüme, maçın sonucuna direkt etki etmiştir. Arka arkaya yapılan bu iki bariz hata (!) sahadaki basketbolu, mücadeleyi, oyun ve seyir zevkini alıp götürmüştür. Kazandıkları maçtan dolayı Darüşşafaka'yı tebrik ederken, mücadelenin sonucuna etki edenleri de anmadan geçmenin vicdana sığmayacağı kanısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Belki bu maç hatasıyla kusuruyla bitti ancak daha önümüzde çok maç var. Özellikle son maçımızda ve beraberinde önceki maçlarda yaşadıklarımızın benzerleri ile bundan sonra karşılaşmamayı umuyoruz."