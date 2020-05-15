Koronavirüs salgınıyla Basketbol Federasyonu´nun 19 Mart´ta durdurulan sezonu şampiyon ilan etmeden bitirmesiyle ING Basketbol Süper Ligi´ni ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka´nın, yeni sezonda Avrupa´da rotası FIBA Şampiyonlar Ligi´ne kaydı. Seneye beşinci kez düzenleyeceği Şampiyonlar Ligi´ne sponsor bulan FIBA´nın organizasyona katılacak takımlara önemli miktarda katılım payı vereceği öğrenildi. Buna göre Süper Lig ikincisi Pınar Karşıyaka, kupaya katılırsa FIBA´dan 400 bin Euro katılım payı alacak. FIBA sezon içinde son 16´ya kalan takımlara 20 bin, son 8´e kalanlara 30 bin Euro daha ödeyecek. Şampiyon olan takım 900 bin Euro ödül alıp katılım bedeli dışında toplam 1 milyon Euro daha kazanacak.
Ödülleri daha az ama Euroleague´den sonra ikinci prestijli organizasyon olan ULEB Eurocup´ın da Pınar Karşıyaka´yı yeni sezonda kupaya almaya sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi´nin gelirleri nedeniyle Kaf-Kaf´ın rotasını buraya kaydırdığı öğrenildi. FIBA´da transfer yasaklısı olan Karşıyaka´ya sezon başında Avrupa´dan alınacak olası para ilaç gibi gelecek. Daha önce Eurocup´ta 2013-2016, Şampiyonlar Ligi´nde ise 2016-2018 yılları arasında mücadele edip iki organizasyonda da çeyrek final oynamayı başaran Karşıyaka, 2 sezondur yer aldığı Avrupa´nın dördüncü kupa organizasyonu FIBA Europe Cup´ta bu yıl yarı finale kalmış ancak finaller koronavirüs salgını yüzünden yeni sezon öncesine ertelenmişti.
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