ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'la yolları ayrılan Can Korkmaz'la anlaştı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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