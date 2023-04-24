İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 101-76 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon 6. kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor üretmiş oldu. Daha önceki 5 maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes'i 112 sayı, 14. hafta müsabakasında Büyükçekmece'yi 104 sayı, 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 103 sayı, 20. hafta karşılaşmasında da Fenerbahçe’yi 102 sayı kaydederek mağlup ederken, 26. hafta karşılaşmasında da Darüşşafaka’yı 101 sayıyla geçti. Böylece Pınar Karşıyaka, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli sayıları bulan takım konumunda zirvede yer alıyor.

Zorlu karşılaşma sonrasında Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da hücum performanslarına değinerek, “Sezon başından bu yana hücumdaki akıcı oyunumuz, yüksek skorumuz ve paylaşıcı oyunumuz bugün de devam etti. Hücumda paylaşarak oynadık. 26 tane asist yapmışız” diye konuştu.

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