ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'la yolları ayrılan Berkan Durmaz'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet Berkan Durmaz'la sözleşme imzalandığı belirtildi.