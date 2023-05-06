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Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji: 86-82 (MAÇ SONUCU)

Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 86-82 mağlup etti. İzmir ekibinde 29 sayı kaydeden Vitto Brown -galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Giriş: 06.05.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji: 86-82 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, son periyottaki etkili oyunuyla Bahçeşehir Koleji'ni 86-82 yendi.

Karşılaşmaya Morgan'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan rakibine Vitto Brown ve Kenan'ın 9 sayısıyla cevap veren Pınar Karşıyaka, 4. dakikada 9-5 üstünlük kurdu. Kalan bölümde tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, periyodu 21-20 galip tamamladı.

İlk 3 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 26-24 üstünlüğüyle geçilen 2. periyodun son 3 dakikasına 36-36 eşitlikle girildi. Kuzminskas ve Vitto Brown'la etkili olan ev sahibi ekip soyunma odasına 46-43 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Yiğit, Smith ve Hall'le basketler üreten konuk ekip, Smith'in üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 70-59. Bahçeşehir Koleji periyodu 71-62 önde tamamladı.

Son periyodun başında Yiğit'in 3 sayılık basketiyle farkı 12 sayıya (74-62) çıkaran Bahçeşehir Koleji, son 6 dakikaya 82-73 önde girdi. Hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, 11-0'lık seriyle 38. dakika içinde 84-82 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip son hücumda Berkan'ın basketiyle müsabakadan 86-82 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Umut Özgün Ergün

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 10, McCollum 6, Angola 12, Vitto Brown 29, Delgado 9, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı 2, Deniz Kılıçlı, Kuzminskas 16

Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Smith 11, Yiğit Arslan 14, Morgan 14, Boutsiele 17, Muhammed Baygül 11, Hadi Özdemir, Gist 2, Berkay Candan 3

1. periyot: 20-21

Devre: 46-43

3. periyot: 62-71

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