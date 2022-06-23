ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum ve Thomas Akyazılı’yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Bilbao Basket takımında forma giyen 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado’yu renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Karşıyaka, Delgado’ya “Hoş geldin” dedi.

2.06 boyundaki Angel Delgado, 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması da giymişti. Delgado, geçtiğimiz sezon İspanya’da 11.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."