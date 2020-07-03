Karşıyaka Spor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen M'Baye ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız basketbolcu geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 11,57 sayı, 3,61 ribaund ve 2,74 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.